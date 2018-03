Jerry Flores despide con emotivo mensaje a su perrita que murió a los 17 años

Mi PeQueña Y Hermosa Familia Te Amo Cuiji 👨🏽👩🏼🐶🐶 @gabysanchez_oficial @jerseyfloressanchez #JGF #JerryGabyFlores #Jersey #Maui

A post shared by jerryflores15 (@jerryflores15) on Jan 23, 2018 at 11:37am PST