Marchesín ve injusto no aparecer en la convocatoria con Argentina

El Mundial de Rusia 2018 da tema para hablar al rededor del mundo, prueba de ello fueron las declaraciones que dio el guardameta de las Águilas del América tras no ser convocado con la selección argentina para los partidos amistosos de fecha FIFA, hecho que considera injusto, afirmando que está pasando por un buen momento en su carrera.

"Me sorprendió no estar, incluso me resulta un poco injusto, vengo teniendo un buen presente en mi club. Juego todos los fines de semana, creo que estoy haciendo bien la cosas para seguir en la selección", declaró Marchesín a Closs Continental.

Pese a no ser considerado para los encuentros amistosos ante Italia y España, el portero águila no descarta la posibilidad de recibir la convocatoria para el Mundial de Rusia y defender a la selección argentina. "No soy tonto y sé que el partido de Nigeria fue un partido atípico, pero sé cómo fueron los goles, no creo que algún otro arquero pudiera atajar esas pelotas. Aparte considero que un partido no sirve para evaluar. Es mi sueño jugar el Mundial y todavía no me considero afuera de la lista", sentenció.

