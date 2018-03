Lo que tendrías que pagar por llenar tu álbum del Mundial

El pasado viernes salió a la venta el álbum del Mundial de Rusia 2018 y la variación de precios consiste de la siguiente manera: el cuadernillo con cinco sobres tiene un costo de 55 pesos, otro, tendrías que pagar menor cantidad (29 pesos), ya que cuenta con únicamente dos sobres y se espera el libro empastado, que hasta el momento no se han dado a conocer más detalles de cuándo sale y el costo que tendrá.

Cada uno de los sobres tiene un valor de 14 pesos e incluyen cinco estampas, es decir, por cada una de ellas pagarías casi 3 pesos. Por su parte, para obtener la caja con 100 sobres tendrías que desembolsar mil 1400 pesos.

👀😱⚽️🔥 Coming soon . . . the official @FIFAWorldCup Sticker Collection! #WhoDoYouCollect #FIFAWorldCup pic.twitter.com/J3x9ruVF0z

— Panini America (@PaniniAmerica) March 6, 2018