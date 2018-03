Guardiola es un cobarde y un perro: agente de Ibrahimovic

Fue a través de una entrevista que el agente de Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola expresó de nueva cuenta la mala relación que sostiene con Pep Guardiola, afirmando que como técnico es fantástico pero como persona es un cobarde y un perro.

“Como entrenador es fantástico, pero como persona es un cero absoluto, un cobarde y un perro. Guardiola es como un cura: 'Haz esto, no hagas aquello'. Si al final el Manchester City conquista la Champions será por lo buen entrenador que es, pero continuaré odiándolo”, declaró a Mirror.

Mino Raiola ha estado con Zlatan desde sus inicios con el Malmo en 1999 y trabajó arduamente con el LA Galaxy para fichar al futbolista sueco tras el retiro de manera inmediata que se dio con el Manchester United. Por lo que después de los años su agente no termina por olvidar la pésima manera en la que terminó la relación entre Pep e Ibrahimovic en el Barcelona, afirmando que el timonel no se comportó como debía, recordando el problema que casi termina en pelea en la final de la Champions 2011 donde el Barça venció al Manchester United. "Tras aquella final de la Champions de 2011 fui a buscar a Pep por los pasillos de Wembley, pero Adriano Galliani me frenó. Afortunadamente para Guardiola no llegué a encontrarlo en aquel momento", sentenció.

El ahora jugador de la MLS no se ha afanado en ocultar su mala relación que sostiene con el técnico del City, prueba de ello fue la manera en la que se refirió de Guardiola en su autobiografía acusándolo de un mal trato.

