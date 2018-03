Sebastian Vettel obtiene la de cuadros en Australia

La táctica y posiblemente la suerte le sonrió a la escudería Ferrari para que así el alemán Sebastian Vettel se quedara con el triunfo en el Gran Premio de Australia por delante del vigente campeón de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

En el debut de los niños promesa del automovilismo en lugar de las guapas modelos y con acrobacias espectaculares de un avión de las Fuerzas Aéreas de Australia, comenzó la Temporada 2018 de la máxima categoría del deporte motor y fue con un valioso triunfo de Vettel.

El germano consiguió su podio 100 en su trayectoria y el “Cavallino Rampante” su victoria 950 del “Gran Circo” gracias a una buena estrategia desde pits y trabajo en conjunto con su coequipero, el finlandés Kimi Raikkonen.

El año pasado Vettel también ganó en el Circuito de Albert Park, pero tras lo hecho en la clasificación por Hamilton, quien se hizo de la “pole position”, se veía difícil otra victoria, no obstante funcionó el plan.

Hamilton tuvo buen arranque en la salida para mantener el primer puesto y de inmediato Raikkonen hizo presión y Vettel aguantó en tercer puesto, mientras que en los primeros movimientos el danés Kevin Magnussen rebasaba al holandés Max Verstappen.

Los problemas para equipos de menos poder comenzaron con los abandonos del ruso Sergey Sirotkin (Williams) y el sueco Marcus Ericsson (Sauber), y luego acompañó en la desgracia el francés Pierre Gasly (Red Bull).

Más tarde se registraron los ataques del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), quien por sanción comenzó atrás de los 10 primeros lugares y le alcanzó para concluir octavo.

Don't even think about it, Seb 😂 🍾#AusGP #F1 pic.twitter.com/Ja65BypHyO

— Formula 1 (@F1) March 25, 2018