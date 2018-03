10 cosas que no sabías de James Harden

Los Rockets de Houston están que no creen en nadie, ya aseguraron el título de la división suroeste y son el mejor equipo de la NBA en la actualidad con 60 victorias y 14 derrotas, a falta de ocho partidos para que concluya la campaña regular.

Y parte de ese gran éxito en este 2018 se lo deben a su jugador estrella: el “barbón” James Harden que está en su sexta temporada con el equipo, y va que vuela para ser el Jugador Más Valioso de la actual campaña.

Y para aquellos que todavía no lo ubican en el mundo de la NBA, aquí te dejamos 10 cosas que no sabías de este gran jugador.

1.- James Harden jugó dos años para la Universidad Estatal de Arizona antes de declararse elegible para el Draft de la NBA. En 2009, fue elegido en la tercera posición por los Oklahoma City Thunder, por arriba de jugadores como Stephen Curry (7) y DeMar DeRozan (9).

2.- Harden tuvo que luchar contra un problema de asma, incluso en la universidad llegó a usar el famoso inhalador.

3.- En sus primeros años en la NBA comenzó a llamar la atención porque la barba le empezó a crecer. En las entrevistas que concedía donde le preguntaban por la misma, siempre decía que “le daba pereza” afeitarse. Ahora es la más famosa de la NBA.

4.- En sus primeros años en la NBA, el entrenador del Thunder de Oklahoma City, Scott Brooks, utilizó a Harden como suplente pese a haber sido una elección alta del draft. La razón es que las figuras del equipo en ese entonces eran Kevin Durant y Russell Westbrook.

5.- James Harden fue pieza fundamental del aquel equipo del Thunder que se metió a la gran final de la NBA en 2012 viniendo de la banca. Pese al gran talento en sus filas, la inexperiencia terminó por ser el rival más fuerte del equipo que cayó ante LeBron James y el Miami Heat.

6.- Ese mismo año 2012, Harden llegó al equipo de los Rockets de Houston cansado de su poco protagonismo en Oklahoma City y de inmediato se convirtió en su líder. Los Rockets han clasificado a playoffs en las cinco campañas donde James ha jugado para ellos.

7.- Si bien James Harden es un extraordinario anotador y casi imparable a la hora de atacar, sufre mucho en el lado defensivo donde ha sido duramente criticado por no poner empeño en sus marcajes.

8.- Un aficionado le preguntó vía twitter sobre quién era su jugador favorito, y contrario a lo que muchos esperaban como respuesta, Harden respondió que el argentino Emmanuel Ginóbili era su ejemplo a seguir.

9.- James Harden fue parte del llamado “Dream Team” que participó en los Juegos Olimpicos de Londres 2012 y que por cierto, ganó la medalla de oro. Se dice que ese equipo es el que más se acerca en cuanto a talento al que se formó en 1992 donde estaban Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, entre otros.

10.- James Harden tiene una manera extraña de celebrar una anotación importante. Hace como si tuviera un platón en una mano y con la otra revuelve una sopa.

“Es simplemente algo que me surgió sin más y que he ido repitiendo. Significa que estoy en racha, que estoy en un buen ritmo de partido. Cuando me encuentro caliente es cuando lo hago. Si veis ese gesto quiere decir que estoy en racha y que será difícil pararme”.