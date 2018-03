El campeón Chivas se aferra a la última esperanza

El campeón defensor parece condenado a entregar su corona sin siquiera defenderla en la Liguilla. Chivas agoniza en la Liga MX Femenil, pero sus jugadoras se aferran a la última esperanza. Guadalajara necesita ganar sus últimos dos partidos y esperar que Tigres pierda el Clásico regiomontano ante Monterrey, en el cierre de la fase regular.

“Obviamente hay tristeza pero más que nada por las formas. No es el hecho de que se pierda, sino el hecho de las formas. Contra Santos (0-1 en casa) tuvimos muchas llegadas y no la metimos, nos llegaron una vez y así es el futbol. Esto no se ha terminado, somos conscientes de que nos quedan dos partidos y tenemos que ganarlos. Todavía tenemos esperanza, es lo último que muere y no vamos a dejar de trabajar”, explicó Miriam García.

Aficionados de Chivas femenil le cantaron las mañanitas a Blanca Félix

El siguiente partido, en Monterrey, determinará si Chivas llega con vida a la última fecha o muere el campeón. “Claro que hay un sentimiento de tristeza, pero es como todo: debemos darle vuelta a la página y pensar ya en lo siguiente. Nos duele, pero tenemos que. Aparte de que Tigres es un rival directo de clasificación, es un partido fuerte. La derrota del domingo la debemos dejar atrás, tenemos que pensar en el siguiente que será un partido fundamental”, detalló la rojiblanca.

Enseguida, Miriam García analizó lo que ocurre con Chivas. Aseguró que han afectado las ausencias. “Claro que ha tenido que ver, no hemos podido trabajar juntas entre lesiones y convocatorias a Selección. El domingo fue de los pocos partidos que hemos estado completas. Nos está costando un poco el volvernos a adaptar para trabajar otra vez como equipo. Las cosas simplemente no se nos han dado, el torneo pasado se nos daba todo, es una realidad”, afirmó.

Y también reconoció los defectos de su equipo. “Este torneo llegamos y llegamos, pero no estamos concretando jugadas. Hemos estado distraídas en los primeros minutos de juego. Los goles que nos han metido han sido errores de nosotras. Nos está haciendo falta concentración y simplemente hay veces que no te salen las cosas. Creo que este torneo ha sido complicado por eso”, sentenció la defensa de Chivas.

Por último, dijo que el vestidor no se ha partido. “Honestamente, siento al equipo unido. No hemos tenido ningún problema interno, nuestra relación es de familia. Tuvimos una charla con la psicóloga y todas lloramos, porque en los momentos malos es donde salen las verdaderas familias. Hemos pasado por momentos complicados, no se nos han dado las cosas, pero en lugar de separarnos eso nos está uniendo más”, finalizó Miriam García.

