Boicot diplomático bajaría a Islandia del Mundial

Antón Vasíliev, embajador ruso, dio a conocer un comunicado por medio de la TASS, donde informó a la Embajada rusa en Reikiavik que el gobierno de Islandia suspenderá de manera temporal los contactos bilaterales con Rusia hasta el nivel más alto.

“En consecuencia, los líderes de Islandia tampoco asistirán al Mundial de Rusia 2018 este verano”, fueron algunas de las palabras que expresó el diplomático.

Definidas las selecciones de tiro con arco que asistirán a Barranquilla 2018

Después de que Reino Unido y algunos de sus socios y aliados decidieran expulsar a diplomáticos rusos como respuesta al ataque químico contra Serguéi Skripal y de Yulia, hija del antes mencionado, el gremio islandés se unió y se solidarizó para hacer lo mismo, aseguró la Cancillería de Islandia.

Por su parte, Theresa May, primera ministra de Reino Unido, dio a conocer que “ni altos funcionarios británicos ni miembros de la familia real de ese país acudirán al torneo”.

“Es evidente el curso de los políticos británicos hacia un boicot a gran escala de la Copa del Mundo de Rusia”, sentenció maría Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia.

Joseph Blatter, ex presidente de la Federación Internacional del Futbol Asociación (FIFA), mandó un mensaje vía Twitter sobre las amenazas del supuesto boicot que se dará en el campeonato mundialista y pidió, a favor del deporte, que sea todo “en paz”.

Football has up to 2 billion followers. FIFA-World Cup 2018 in Russia: The most important sportevent in the world. Therefore no boycott! Let’s play the game in peace and for peace! #Fifa #Russia #FIFAWorldCup #Uefa

— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) March 22, 2018