Conoce a Lionel Nessi, la nueva mascota de equipo de futbol

No suena extraño que al astro argentino, Lionel Messi acapare miles de miradas al rededor del mundo, muestra de ello es el equipo Inverness de Escocia, quien recientemente presentó a su nuevo integrante, el cual lleva por nombre 'Lionel Nessi' y es la mascota del club que se encuentra a escasos kilómetros del Lago Ness.

"Tuvimos la idea inmediatamente. Nessi vive justo en nuestra puerta y atrae a miles de turistas cada año. Y en el contexto del fútbol, Lionel Messi es uno de los mejores jugadores que ha habido. Messi rima con Nessi, así que tenemos la espléndida combinación de 'Lionel Nessi", externó Graham Rae, presidente del Inverness.

Lionel Nessi no tardó en causar revuelo en el balompié escocés, convirtiéndose en una de las mascotas más famosas dentro del mismo.

