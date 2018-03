Futbolista del América juega 13 minutos para irse a la boda de su hermana

Pedro Arce levantó polémica durante este fin de semana tras el permiso especial que tuvo por parte de la directiva del América para retirarse del encuentro amistoso que sostuvieron frente a Xolos de Tijuana el pasado sábado en Estados Unidos, jugando únicamente 13 minutos del partido para después irse a la boda de su hermana.

Ante los comentarios por parte de los aficionados, el mexicano se hizo presente en redes sociales respondiendo: "para evitar malentendidos… el mister me saca del partido para darme tiempo a llegar a la boda de mi hermana que es hoy", escribió en su cuenta de Twitter.

Para evitar malentendidos… el mister me saca del partido para darme tiempo a llegar a la boda de mi hermana que es hoy. — Pedro Arce Latapi (@parcelatapi) March 25, 2018

Tras la polémica generada, Santiago Baños habló al respecto, afirmando que el futbolista no les dijo nada para evitar cualquier tipo de problema, sino que se enteraron antes de viajar por lo que decidieron darle el permiso especial de retirarse antes de que concluyera el partido, Nosotros nos enteramos de la boda de Pedro un día antes en la noche. Él no quiso mencionarnos nada por evitarse un problema o por estar separado del grupo. Prácticamente nos enteramos a unas horas del partido, no estaba contemplado que iniciara, no pidió permiso antes del viaje, entonces se decidió", declaró a ESPN, afirmando la responsabilidad de Arce al viajar y estar con el equipo.

El joven de 26 años ha tenido poca actividad con las Águilas durante los partidos de Liga Mx

TE RECOMENDAMOS