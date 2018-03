Plantel de Chivas ve con buenos ojos posible llegada de Araujo

El próximo torneo, Chivas tendrá un problema en la defensa central, por la salida de Oswaldo Alanís. Por eso, desde ahora se busca un refuerzo para esa zona y uno de los candidatos es Néstor Araujo, de Santos Laguna. Walter Gael Sandoval fue su compañero en ese club y ahora ve con buenos ojos la posibilidad de que llegue al Rebaño Sagrado.

“Sin duda creo que ahí no me toca decir qué parte falta de reforzar, pero Néstor (Araujo) es un jugadorazo. Le caería bien a este equipo el aporte de Néstor y su madurez como futbolista le vendría bien a Chivas. Su dedicación es admirable, lo conozco, la forma en que se prepara y cómo ve las cosas, eso aportaría muchísimo aquí”, explicó Sandoval.

“Como jugador, siempre es bueno que llegue gente nueva para aportar. Las decisiones que tomen los directivos son de ellos, yo realmente me reservo esa opinión. Si se da, excelente y si no, es decisión de la directiva. Siempre debe ser así (que exista competencia interna) y más en Chivas”, añadió el joven rojiblanco este martes.

El refuerzo reconoció que al llegar a Chivas esperaba algo distinto. “Como profesional sí, llegar a un equipo, cualquiera que sea, es otra la expectativa. La idea es jugar y tener minutos, pero esto es futbol, en los entrenamientos se ve quién está y quién no. Es una competencia sana, eso es lo lindo, peleamos por un puesto, Matías (Almeyda) decide y estoy a la orden”, reveló.

Pese a todo, no se arrepiente. “No, realmente todos los cambios son buenos, los cambios son para mejorar. El hecho que haya venido acá es por mi trabajo. Si no se ha dado la continuidad que esperaba, debo prepararme, mejorar porque esto es una competencia y quien este mejor, va a jugar. No es de aguantar, de mi parte me toca mejorar. Si no me ha tocado participar continuamente, mi idea es mejorar en todos los aspectos, para cuando me toque el momento, estar listo”, afirmó Sandoval.

Finalmente, admitió que no ha sido sencillo el proceso de integración. “Realmente el cambio y la adaptación cuesta un poco. La ciudad la conozco porque soy de aquí, la adaptación con mi familia no me cuesta, pero sí el cambio de diferentes jugadores, diferente ambiente, puros mexicanos, hablamos todo parejo y eso es importantísimo en Chivas. Esa adaptación me ha dado con el tiempo el sentirme mejor, estar feliz, disfrutar el hecho de estar en Chivas, algo que es muy importante para cada mexicano que llega aquí”, declaró Walter Gael Sandoval.

PUBLIMETRO TV