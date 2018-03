Del Potro sigue con racha ganadora y pasa a cuartos en Miami

El argentino Juan Martín del Potro superó a Filip Krajinovic y al cansancio acumulado para elevar a 14 partidos su racha de victorias consecutivas y clasificarse para los cuartos del Master 1.000 de Miami, en los que se volverá a enfrentar al canadiense Milos Raonic, al que ya ganó en Indian Wells.

Del Potro ganó con solvencia 6-4 y 6-2, en 83 minutos y sin requerir de un gran esfuerzo físico del que escasea en este torneo de Miami, y sin tener que recurrir además a golpes profundos o saques demoledores. Es más, suyos fueron 21 "winners" y un porcentaje del 64 % de primeros servicios en juego.

En Francia, denuncia mujer violencia de género por parte de un jugador

Su versión "en reposo" fue suficiente para plantarse en la siguiente ronda.

Al igual que le pasara en la ronda previa con el japonés Kei Nishikori, el argentino comenzó lento, midiendo sus movimientos, incluso para dirigirse al sillón de descanso.

Por contra, el serbio mostraba una vitalidad y dinamismo que se han ido apagando en el de Tandil con el paso de las victorias y los días una vez ganó de manera consecutiva el ATP 500 de Acapulco y el Master 1.000 de Indian Wells.

Pero si el japonés, al que Del Potro borró de la pista una vez que se "activó" mediado el primer set (6-2 y 6-2), no aprovechó una bola de "break" al inicio de su choque, el serbio sí que se puso por delante (4-1).

.@delpotrojuan is through to the quarterfinals! #MiamiOpen pic.twitter.com/NnGiI32q3W

— Miami Open (@MiamiOpen) March 27, 2018