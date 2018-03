Para Tania Morales, la Liga MX Femenil se ha emparejado

Aún tiene vida Chivas en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX Femenil. Para aspirar a llegar a la Liguilla, el campeón defensor debe ganar sus últimos dos partidos y todavía esperar que Tigres pierda el Clásico regiomontano. Hoy que las cosas se han complicado, Tania Morales, capitana rojiblanca, analiza la situación. Ve una competencia mucho más pareja que en el primer certamen.

“Son varios factores, se ha visto durante todo el torneo, no sólo en nuestro grupo, también en el otro, Pachuca también se está quedando fuera. Entonces, creo que la competencia se está emparejando, eso es importante porque debemos ir creciendo todas, la misma Liga tiene que ir creciendo. La competencia se está emparejando, pero debemos fijarnos en lo nuestro, en lo que estamos dejando de hacer. Creo que los errores otra vez han sido muy puntuales y debemos trabajar sobre eso”, explicó.

Lucharemos hasta el último minuto para cualquier posibilidad de calificar, ¡dale Capi @moralesMB10! 👊🇵🇱 #JuegoComoEllas pic.twitter.com/aWex5VxxkE — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) March 27, 2018

También reconoce las carencias de su equipo como causa del difícil momento. “Desde mi punto de vista nos falta contundencia. Nos volvieron a pasar errores muy puntuales atrás que nos están costando, además de la falta de contundencia arriba. No podemos perder el enfoque, debemos seguir trabajando en lo nuestro. No podemos cambiar las cosas que no están en nuestras manos. Debemos seguir trabajando en lo que está en nuestras manos, hacer lo que nos toca y esperar que las cosas se den a favor”, aseveró Morales.

El momento que vive Chivas no es sencillo. Incluso, en el partido pasado, frente a Santos, la voz se levantó en el terreno de juego, en busca de que el equipo pudiera levantar. Pero Tania Morales aseguró que eso no es síntoma de desesperación.

“No para nada, hay que reaccionar. Son momentos complicados y alguien tiene que reaccionar, son gritos de aliento, de reacción, de despertar. De alguna manera tenemos que tratar de alentar al grupo. Desde luego, son cosas que debemos trabajar desde adentro. Desde el vestidor hay que levantar al grupo, hay que forjar el carácter como grupo, como equipo. Estos momentos son los qué hay que aprender y donde hay que crecer”, concluyó la capitana de Chivas.

