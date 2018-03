Jorge Valdano siente lástima por el técnico de Argentina

Jorge Valdano, ex entrenador del Real Madrid y comentarista en Onda Cero, afirmó tras la contundente derrota de Argentina en Madrid ante España (6-1), que imagina "la confusión" que debe sentir el seleccionador argentino Jorge Sampaoli en estos momentos y "no debe saber ni por donde empezar" para reestructurar el equipo.

"Estoy sorprendido, el resultado es terrible. Argentina vivió una catástrofe. El equipo tiene un genio que queda a salvo de la catástrofe. Sampaoli debe buscar una estructura que pueda sostener al genio Messi. Hoy vimos que la estructura tiene todos los tornillos flojos. Hizo un digno primer tiempo, me gustó Meza todavía es joven, no salió aún de Argentina, es punzante y también me gustó lo de Celso", dijo Valdano.

"En el segundo tiempo bastó un golpe de aire para que Argentina se descompusiera y los extraordinarios jugadores españoles se pusieron de fiesta. A España le faltaba Busquets y Silva y todos los datos le fueron favorables, la confianza que saca de este partido es maravillosa para España. Argentina, en cambio, va a vivir un calvario hasta el Mundial", subrayó Valdano en la citada emisora.

"Nadie sale indemne de un resultado de esta envergadura. Vamos a ver como se recompone y reestructura Sampaoli un equipo que sostenga al genio. No ha vivido Messi una situación agradable en la grada. Imagino la confusión de Sampaoli, no debe saber por donde empezar", explicó Valdano.

Valdano, ex campeón del mundo con Argentina en México '86, habló sobre la situación que atraviesa Pipa Higuaín, criticado de forma unánime en multitud de foros. "A Pipita se le reprocha un gol que falló en el Mundial, un gol que habría cambiado la situación. Pero es un jugador imprescindible para el equipo. Está muy marcado entre las redes sociales. Sampaoli está trabajando con jugadores jóvenes, va a hacerle pensar mucho este resultado, no me gustaría estar en su lugar", añadió Valdano.

"Este es el último amistoso para Argentina, pruebas con tanque lleno como la Fórmula Uno, ya no hay. España llega con frescura y confianza, Argentina va a tener que luchar con titulares de prensa muy duros estos días", indicó.

Cuestionado por los nombres propios del partido en el estadio Wanda Metropolitano, Valdano argumentó: ""Meza me ha sorprendido favorablemente. Argentina ha encontrado un jugador. Iago Aspas, gran responsable de la goleada, convirtió cada peligro en gol; Isco cuajó partido extraordinario, impecable, los hace ante Italia y Argentina, ante los grandes, no mete goles a Luxemburgo… Y me gustó mucho Asensio, tiene una calidad asombrosa".