Piden al Barcelona que no juegue la Final de Copa del Rey

Maria Elena Fort, una ex integrante de la directiva del Barcelona cuando Joan Laporta era presidente, manifestó su descontento por la situación política que se vive en Cataluña y pidió al conjunto blaugrana que no dispute la Final de la Copa del Rey.

A través de su cuenta de Twitter, Fort indicó que la dignidad de su historia está por encima de un título de futbol: "Por dignidad, por valores, por nuestra propia historia. Un título no está por encima de la dignidad de nuestros representantes", publicó.

En este sentido, el colectivo 'Manifest Blaugrana' solicitó al cuadro de Cataluña portar la camiseta de la senyera con los colores que los identifican, sin embrago el club no se ha manifestado al respecto sobre el duelo que disputarán el próximo 21 de abril en el Wanda Metropolitano de Madrid frente al Sevilla.

El Barça NO hauria de jugar la final de la Copa del Borbó. Per dignitat. Per valors. Per la nostra pròpia història,

Un títol no està per damunt de la dignitat dels nostres representants. Prou d’agenollar-se.#elbarçaforadelafinaldelacopadelrey

