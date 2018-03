Ricardo La Volpe, resignado al Tri que se verá en Rusia

El ex técnico de la selección mexicana, Ricardo La Volpe está convencido en que el apoyo de la afición será fundamental para el Tricolor durante el Mundial de Rusia 2018, por lo que afirmó que lo único que queda es "apoyar y tener esperanza", ya que a menos de tres meses de la justa mundialista es imposible que Juan Carlos Osorio cambie el proceso con el que ha venido trabajando.

Te puede interesar: El emotivo momento del 'Tuca' Ferretti y su hijo

"¿Por qué hay dudas? Porque vemos que no hay un sistema definido, se cambia incluso en un mismo partido; a jugadores que no dominan ciertas posiciones, donde no brillan, etc. Solo queda esperar el mundial y que México pase al quinto partido", escribió en su cuenta de Twitter.

¿Por qué hay dudas? Porque vemos que no hay un sistema definido, se cambia incluso en un mismo partido; a jugadores que no dominan ciertas posiciones, donde no brillan, etc. Solo queda esperar el mundial y que México pase al quinto partido. — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) March 29, 2018

Con respecto al trabajo que desempeña el técnico colombiano con el cuadro azteca, está convencido en que no ha escuchado opiniones distintas a las que tiene, por lo que a estas alturas tampoco lo hará, afirmando que se tiene tres selecciones que están un peldaño arriba.

"Lo demás creo que ya está muy hablado y no creo que el señor Osorio cambie, de eso estoy convencido, pues a la fecha no ha escuchado a nadie que opine lo contrario", añadió.

Lo demás creo que ya está muy hablado y no creo que el señor Osorio cambie, de eso estoy convencido, pues a la fecha no ha escuchado a nadie que opine lo contrario. — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) March 29, 2018

Hoy no tiene un equipo definido y eso es difícil para un mundial. Así que solo nos queda apoyar al equipo y tener esperanza de que salgan las cosas como las piensa el técnico. — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) March 29, 2018

TE RECOMENDAMOS