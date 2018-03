Javier Aguirre amenaza con volver a entrenar

Javier Aguirre ya tiene en mente regresar a entrenar después de que culmine el Mundial de Rusia 2018. El ex entrenador de la Selección Mexicana dejó en claro desde el viejo continente que después de cuatro años de estar inactivo ahora quiere volver a las canchas con el objetivo de mejorar su estrategia como DT.

El "Vasco" comentó que está en sus planes volver a dirigir un equipo, tras la situación que ahora vive con referencia al supuesto amaño del juego entre Levante y Zaragoza, de la temporada 2010-11, cuando lo vincularon con haber arreglado el partido que hasta el momento él asegura no le preocupa en lo más mínimo.

Revendedores en el Azteca agreden a periodista en complicidad con policía

"Decidí descansar un poco. Después de más de 40 años cerca del futbol, he rechazado cuatro equipos porque he querido reposar; este descanso me dio la oportunidad de hablar con muchos entrenadores de todo el mundo para regresar al banquillos después de Rusia 2018", aseguró el Aguirre.

A pesar de que lleva tiempo sin tomar las riendas de un club, Javier Aguirre aseveró que está en plena preparación para volver.

"Sigo trabajando sin ningún problema. Estoy en Europa, viajo a ver mucho futbol a Italia y Alemania; en Francia también estuve presente durante una temporada, estuve en París seis meses y voy a volver, la liga de Francia no la conocía mucho".

El entrenador mexicano no dejó de lado la importancia que ha tenido estar en Europa donde ha pulido detalles y obtenido experiencia y contactos, por lo que sentenció que ha dejado huella en importantes países.

"Por supuesto regresaré a dirigir, mientras más futbol pueda ver, mientras más contacto tenga con estos entrenadores internacionales me ayuda mucho para actualizarme y para seguir vigente.En mi última aventura como entrenador estuve en Abu Dabi dos años y gané dos títulos", finalizó el Javier "Vasco2 Aguirre.

PUBLIMETRO TV