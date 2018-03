Jeques amenazan a Maradona y se perderá la boda de su hija

Al Fujairah 1 vs. Masafi 1 Campeonato de Primera División Gol de Mohamed Khalfan ⚽ Hoy tendríamos que haber ganado nosotros, pero no con facilidad, porque acá no hay facilidades. Ellos pudieron hacer uso de sus dos extranjeros, y nosotros tenemos a Danilo lesionado. Pero en su lugar pusimos a un pibe sub-20, Kuti, que es el que finalmente tiró el centro para que Khalfan clavara el empate. La estamos luchando mucho, tenemos muchos lesionados y amonestados, pero estamos contentos, felices. Los del Kalva ya habian sacado las banderas, pero las tuvieron que volver a guardar. Abrazo a todos! Foto: Bunny _ammar #fujfc

