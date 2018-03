Jugadora amamanta a su bebé en pleno partido

Apenas a ocho semanas de dar a luz, la jugadora de hockey, Serah Small, decidió regresar a competir, no obstante, no dejó de lado su responsabilidad de madre, por lo que tuvo que amamantar a su bebé en pleno partido.

La también maestra en este deporte, en Alberta, Canadá, tuvo que alimentar a su bebé en el descanso del partido y compartió el momento a través de una historia en su página de Facebook.

"Este fin de semana jugué cuatros partidos con pocas jugadoras de banca y realmente aprecié que tan diferente es mi cuerpo. Primero me sentí lenta en la pista de hielo. Mi cuerpo no estaba haciendo las cosas que mi cerebro pensaba que podía realizar.

Había estado tan asustada de compartir esta foto que me encanta. ¿Por qué? Porque la sociedad ha vuelto los pechos algo sexual. Después de compartir una foto con un consultor de lactancia que me ha ayudado a Ellie y a mí, me he dado cuenta que no debe ser algo que me dé pena, al contrario me debería dar orgullo", confesó la deportista en dicha red social.

