Le`Veon Bell vive una frustraste historia con Pittsburgh

La situación que ahora vive el jugador de los acereros de Pittsburgh, Le`Veon Bell, no está siendo la que él esperaba o así lo dio a conocer por medio de un mensaje en el que aparenta frustración, pues, a pesar de no dar una aclaración de su molestia, podría dejar en claro que la situación contractual con su club no es la correcta.

En su cuenta oficial de Twitter, el corredor del conjunto de Steelers mostró su enfado y lo dejó ver sin temor a lo que lleguen a pensar de él: “Es difícil ser héroe en una ciudad que te pinta como villano”, son las palabras que escribió el elemento de conjunto más ganador de la NFL.

it’s so hard to be a hero in a city that paints youu out to be the villain.. pic.twitter.com/TBFAHTQJcm

— Le'Veon Bell (@LeVeonBell) March 29, 2018