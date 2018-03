ENTREVISTA: Misael Rodríguez, inspiración en el boxeo mexicano

Con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Misael Rodríguez está convencido de que es el inicio de una gran carrera en el mundo del boxeo; además arrancó con el pie derecho el 2018 tras mantener el invicto y derrotar, en su primera pelea del año, al argentino Gerónimo Barbadillo, por lo que ha demostrado el buen nivel que tiene para convertirse en un referente del pugilismo mexicano

El Chino sabe que las fuertes peleas son las que se dan debajo del ring ante la falta de apoyo hacia el boxeo; sin embargo, se considera afortunado de que gracias a su mamá, familia y al estado de Chihuahua, no batalló de más. Misael charló en exclusiva con Publisport sobre su presente y su futuro dentro del pugilismo.

¿Cómo iniciaste este 2018?

— Muy bien, muy motivado con el nuevo contrato que firmamos con Promociones del pueblo vamos a tener mayor difusión en todo México, en lo personal tengo muchas ganas de pelear en las grandes plazas como en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún, más que motivado este año.

Bronce en Río 2016, ¿qué significa esto para ti después de que México no obtenía una presea en box hace años?

— Es un orgullo para mí, creo que pudo haber sido cualquiera de mis compañeros, todos entrenamos a la par, esa ocasión me tocó a mí, pero no dudo que ahora van a lograr grandes cosas en lo profesional, pero yo lo disfruto y trato de seguir con la responsabilidad que eso te deja porque ahora todo el mundo espera grandes cosas de mí, que llegue mínimo a ser campeón del mundo y no me queda más que esforzarme, sé que lo voy a lograr porque me reuní con un buen equipo, entonces ahora sólo queda trabajar.

¿Qué fue lo más complicado de aquella presea?

— Las grandes peleas las llevamos debajo del ring, no llevaba el apoyo, nosotros nunca dejamos de estar preparados y de entrenar, por si decían que mañana había pelea, pero siento que esos intereses ya lo deberían arreglar los que dirigen el boxeo amateur en México y siento que así habría más medallas.

¿Te veremos en Tokio 2020?

— Lo estoy pensando, la verdad es que los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron inolvidables, me gustaría pero todo está en qué pase con mi carrera en estos dos años, si hay la posibilidad, yo encantado volvería.

23 años, eres muy joven, ¿qué esperas cosechar en tu carrera?

— Me gustaría inspirar a muchos más jóvenes que luchen por una medalla olímpica, que es lo que hace falta ahorita, boxeadores profesionales habemos bastantes y sé que nunca se va a acabar aquí en México, y, sobre todo, ganar un campeonato mundial.

¿Cómo has lidiado ante la falta de apoyo en el boxeo?

— La verdad es que gracias a Dios, el apoyo nunca me ha faltado, mi madre siempre ha estado ahí apoyándome al igual que mi familia, en Chihuahua saben reconocer el boxeo, la verdad es que no tengo nada de qué quejarme porque a mí también me tendieron la mano, entonces yo pienso que con buenos resultados como el que ahora se dio van a voltearnos a ver más.

