Piloto vuelve a correr tras perder las piernas y se sube al podio

El deporte al rededor del mundo deja infinidad de historias por contar, una de ellas y de las más motivadoras, la del joven de 18 años de edad, Billy Monger, quien logró un tercer lugar en la F3 británica tras su regreso a las pistas, luego de perder las piernas hace 11 meses en un accidente de la F4.

Billy atrajo las miradas de cientos de aficionados del deporte motor al anunciar después de su accidente que quería volver a correr y sentirse piloto de nueva cuenta, por lo que decidió juntar dinero para inscribirse a la F3, recaudando más de 850 mil euros (tres veces más de lo solicitado), obteniendo el apoyo de Lewis Hamilton, a quien ahora le llama 'amigo'.

El coraje y pasión, llevaron al joven inglés a subirse al podio en la F3 británica del Oulton Park, logrando el tercer lugar de la competencia por debajo de Nicolai Kjaergaad y el primer lugar, Linus Lundqvist.

Monger demostró que no existen barreras en la vida, y él lo sabe, por lo que este será el comienzo de una nueva etapa en su vida, soñando en grande con llegar a ser piloto de la Fórmula 1.

Here's our developing story on how @BillyMonger made a dream return to the podium on his @BRDCBritishF3 debut today at @Oulton_Park! The win for @L_Lundqvist76! https://t.co/o5eixwE9ci @pasport @BBCNews @Reuters pic.twitter.com/ZwYM0PJ0vI

— BRDC British F3 (@BRDCBritishF3) March 31, 2018