Claro que iría al Mundial, pero quieren meter mierda: Jonathan dos Santos

Jonathan Dos Santos decidió terminar con la polémica sobre la supuesta información de no asistir al Mundial si su hermano Giovani no es convocado, a lo que desmintió dicha suposición.

"Lo que se habló no sé quien lo dijo, me enteré que fue el diario Récord, que como siempre saca cosas muy amarillistas que no vienen al cuento. Pero sí, claro que iría, es mi trabajo y profesión pero la verdad ni me he fijado ni he querido contestar nada, la verdad es que ahorita no estoy para eso", mencionó el mexicano.

Te puede interesar: Futbolista cae del tercer piso del hotel de concentración

El mediocampista afirmó que tanto él como 'Gio' si son convocados por Juan Carlos Osorio para la justa mundialista no dejarían de asistir por ningún motivo. "Si yo no voy, él iría. Somos hermanos pero esto es trabajo. Ya nos pasó una vez y él fue aunque le dolió mucho que yo no fuese. Ojalá vayamos los dos”, sentenció.

Aquí te dejamos las declaraciones completas:

TE RECOMENDAMOS