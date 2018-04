VIDEO: Hermanos Dos Santos enloquecen con goles de Ibrahimovic

La euforia llegó al LA Galaxy. El golazo que hizo Zlatan Ibrahimovic en su debut como nuevo jugador del conjunto "galáctico" conmocionó a los hermanos Dos Santos (Jonathan y Giovani) quienes se encontraban en el palco del estadio, para ver la primera vez en que el sueco pisara el terreno de juego como nuevo elemento del conjunto estadounidense.

VIDEO: Zlatan apagó la felicidad del doblete de Carlos Vela

THIS IS LA! @Ibra_official Welcome GOD! 💥💥💥💥💥💥💥💥 pic.twitter.com/We7cyyFyDk

— Jonathan Dos Santos (@jona2santos) March 31, 2018