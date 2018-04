Maradona presume nacimiento de su nieto, hijo de Diego Jr.

Un feliz Diego Armando Maradona decidió compartir con todos sus seguidores la felicidad que le dio recibir a su segundo nieto, Diego Matías Maradona, hijo de Diego Jr. su primogénito.

El ’10’ colgó una fotografía en su cuenta oficial de Facebook donde aparece Diego Jr. en el hospital y tocando al pequeño que lleva su sangre.

“Les cuento que hoy nació mi nieto Diego Matías Maradona, pesó tres kilos y medio y es hermoso. Estoy muy feliz y me llena el corazón. Lo voy a disfrutar como no lo pude hacer con mi hijo Diego”, escribió el ex astro del futbol.

Diego Maradona Jr. fue producto de una relación extra marital de la ex estrella del Nápoles con Cristiana Sinagra y durante muchos años fue negado por el futbolista argentino.

Cuando cumplió 29 años, Diego padre decidió aceptar su paternidad y desde entonces llevan una buena relación.

Maradona Jr fue papá junto con su esposa Nunzia Pennino y es el segundo nieto pues también está Benjamín hijo de Giannina Maradona y Sergio “Kun” Aguero.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV