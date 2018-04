Rafa Márquez no pierde la esperanza de ir a Rusia 2018

Rafael Márquez no tira la toalla y mantiene la esperanza de ir a la Copa del Mundo de Rusia 2018, incluso aceptaría ir como parte del cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio, entrenador de la Selección mexicana.

“Siempre estaré dispuesto a aportar algo a la Selección, sea cual fuera el puesto o la forma. Obviamente no se ha hablado de este tema todavía, no me lo han propuesto (ser parte del cuerpo técnico) y hay que esperar el tiempo que sea necesario para saber lo que va a ocurrir”, declaró el defensa tras un conferencia que dio a los jugadores de la Sub-13 de la Liga MX.

Márquez Álvarez está a la espera de que se resuelvan sus problemas legales, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo relacionara con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, para pelear por un puesto en el Tricolor que participará en el Mundial, pero en caso de lograr cumplir este requisito aceptaría ir en otro puesto.

“Sigo con esas mismas ganas de estar ahí y seguiré con esta ilusión hasta el último día. La esperanza muere al último, así que sigo ilusionando, trabajando, con esas mismas ganas de poder estar ahí y hasta que se pueda decidir al último día”, expresó

De igual forma el defensa de Atlas, aclaró que no fue convocado a los últimos juegos del Tricolor en Estados Unidos por obvias razones; sin embargo, aclaró que las marcas no son impedimento para que sea convocado.

“Si tuviera un problema legal ni siquiera jugaría en Atlas. Tenemos marcas globales con las que no hay problemas, esto aplica para la selección también, ya tomarán decisiones en lo administrativo y lo más importante, en la parte deportiva que tomará Osorio”, agregó.