Viaja Orlando Castro a conquistar el Everest

El alpinista que fue adoptado por Monterrey inició este lunes la aventura de escalar el Everest.

Tras una serie de momentos complicados en su vida, Orlando Castro volvió a tomar el reto de escalar la montaña más alta del mundo con más de 8 mil 800 metros sobre el nivel del mar; la aventura inicia este 2 de abril y termina el 2 de junio con su regreso a Monterrey.

¿Cómo tomaste la decisión de ser alpinista?

— Hace más de cuatro años fui víctima de un secuestro y eso me puso a pensar que debía hacer algo más con mi vida.

Fue cuando me decidí por hacer alpinismo, yo estaba fuera de forma, pero quería tomar otro rumbo, porque tenía una vida muy sedentaria. Sin tener experiencia y con una semana de preparación, en 2013 escalé el Pico de Orizaba, en Veracruz, fue entonces que alguien me dijo que mi cuerpo resistía estar en las alturas, así que establecí el récord del triple ascenso.

Éste será tu tercer intento de escalar el Everest. ¿Qué te impidió realizarlo en las otras dos ocasiones?

—Ha sido un camino complicado el cual inicié en el 2014. En esa ocasión un accidente familiar me impidió hacer el viaje y lo tuve que posponer.

Volví a retomar el reto de subir el Everest en 2015. En esta ocasión ya estaba en Nepal, pero sucedió un terremoto y se canceló el ascenso; sin embargo, yo me quedé allá para ayudar en las labores de rescate.

¿Tras los incidentes, en algún momento pensaste en desistir el ascenso?

—Son cosas que te ponen a reflexionar, pero no dejamos de lado el sueño de subir el Everest. Al contrario, tomo como un reto las cosas que me han pasado y me motiva más a realizar esta hazaña. Creo que es un don que tengo el soportar las alturas y tengo que aprovecharlo. Este lunes viajo a Nepal para concluir con el sueño que tengo pendiente.

¿Aunque eres de Sinaloa, te sientes regio?

—Sí, yo soy regio; Monterrey me ha adoptado, me vine a vivir a Monterrey desde la secundaria y ya aquí me quedé a vivir, es por eso que digo que soy regio.

También puedes ver:

Chivas femenil deja en la cuerda floja a Tigres