Camarógrafo agredido por Corona teme represalias en su contra

El camarógrafo que fue agredido por el portero de Cruz Azul, Jesús Corona, al finalizar el Clásico joven entre América y Cruz Azul, confesó su preocupación de que su trabajo pueda estar en peligro.

Jesús Corona sería suspendido y multado económicamente

“Estoy bastante preocupado por lo que ellos dicen, porque no sé hasta donde pueda perjudicarme la manera en que me están difamando. Yo nunca he tenido un problema con ellos y que digan eso y que me saquen la foto si me preocupa porque corro un riesgo”, apuntó Said en declaraciones publicadas por el diario Récord.

“Estoy haciendo las tomas y veo a través de mi cámara que me viene mentando la madre. Sonrió por los nervios y después me da el manotazo, luego viene el entrenador y me empieza a decir de todo y después viene alguien, que no sé si es del cuerpo técnico para agredirme y lo único que les dije fue que estaba haciendo mi trabajo”, explicó el incidente.

Asimismo, aseguró que hasta el momento no ha recibido ningún llamado de atención y que tiene el respaldo de la empresa para la que trabaja.

“Fui con mi jefe y él me dijo que estuviera tranquilo porque nunca hice nada malo, incluso el comisario lo vio todo y me dijo que no podía ser posible que me agredieran. No quiero perjudicar a nadie; sin embargo, tengo imágenes que no han sido mostradas y que sólo las mostraré si es necesario”, añadió.

“No quiero hacer el problema más grande. Llevo años en mi empresa y nunca he tenido un problema, mucho menos de esta índole, además me preocupa que la afición puede tomar represalias. A final de cuentas tengo una vida y una familia”, sentenció.

