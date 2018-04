En Holanda comparan al Chucky con Luis Suárez por su comportamiento

Hirving Lozano ha llamado la atención en Holanda no sólo por su nivel futbolístico sino también por los problemas de conducta que ha mostrado, al grado que ha sido comparado con el uruguayo Luis Suárez.

VIDEO: ¡Golazo! Cristiano Ronaldo marca de chilena frente a la Juventus

El sitio AD entrevistó al psiquiatra Bram Bakker, quien señaló que el volante mexicano no sabe controlar sus impulsos, pero si logra hacerlo podrá alcanzar su máximo nivel, al igual que lo hizo Suárez. "Hay algo mal con su control de los impulsos”, dijo.

Bakker indicó que el Chucky Lozano tiene un problema similar al del atacante del Barcelona y que los rivales aprovechar ese lado vulnerable. “Podemos pretender que no es así, pero es realmente comparable. ¿Exagerado? No, el problema es casi lo mismo. Se trata de otros comportamientos, pero está claro que las advertencias aparentemente no ayudan. Ese fue el caso con Suárez. El uruguayo ha fallado varias veces, pero ahora que tiene su problema bajo control, realmente se ha convertido en un gran jugador global. Eso también es posible para Lozano. Ambos son ganadores, que tienen un lado vulnerable aquí y eso es lo que todos los defensores saben”, explicó.

Por último, el psiquiatra recomendó a Phillip Cocu, entrenador del PSV, que durante los entrenamientos le ordene a uno de sus defensores menos talentosos que vuelva loco al Chucky para así acostumbrarlo a lo que enfrentará en los partidos.

Hirving Lozano se ha perdido siete juegos en la presente campaña por suspensión y el pasado fin de semana estuvo cerca de volver a ser expulsado después de que le tirara un manotazo a Pablo Marí, defensa del NAC; pero afortunadamente para él no alcanzó a conecta a su rival, por lo que el árbitro no sancionó la jugada.