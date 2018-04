Guardia capta supuesto fantasma en el Estadio de Huracán

El Estadio Tomás Adolfo Ducó, casa del Club Atlético Huracán para ser la casa de una presencia paranormal. Un guardia de seguridad habría captado en video un fantasma que deambula por los pasillos del inmueble.

En el video que se ha difundido a través de las redes sociales se puede escuchar de fondo unos golpeteos, mientras el vigilante describe que no es la primera vez que los escucha.

"Son como las once de la noche y es la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después lo vea la gente. Esto nunca me pasó y lo quería grabar”, dice.

En un momento llega a un vestido y especie de bodega donde se aprecia que una puerta se está azotando repetidamente, sin que haya nadie o una corriente de aire que provoque el movimiento.

Ya dentro del cuarto, el guardia capta un sombra que se mueve muy rápido, pero al parecer él no se percata en el momento porque que no reaccionó ante ella.