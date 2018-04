VIDEO: Luchador independiente insulta a México después de una función

Zack Sabre Jr., luchador independiente, dejó claro que no quiere regresar a México, al lanzar un comentario ofensivo en contra del país en el que ya lucho en octubre pasado.

El gladiador inglés se encontraba haciendo un promocional de lucha libre japonesa, después del evento Sakura Genesis, de New Japan Pro Wrestling y mencionó los países que conquistaría: Estados Unidos, Japón, Inglaterra.

No obstante, al mencionar a México, el rudo apuntó: "No México, fuck off (que se jodan)"

Asimismo, los nipones Taka Michinoku y Taichi intentaron calmarlo, pero el inglés no cambió su opinión.

Honoured to welcome @reymysterio into #TeamSPLX. One of the most innovative wrestlers of all time & still at the top of his game. pic.twitter.com/2xBaJgIcKj — ZSJ. (@zacksabrejr) October 27, 2017

Es así que de inmediato sus declaraciones hicieron eco en la lucha libre mexicana y fue el Texano Jr quien salió a criticar la expresión de Sabre.

Alguien vio la declaración de @zacksabrejr en contra de mexico dijo que iba a conquistar todo el mundo menos mexico que nos jodieramos si alguien tiene el video porfa facilítelo qué opinan ? — Texano Jr. (@ElTexanoJr) April 4, 2018

Gracias Monterrey! Hope to be back @ArenaColiseoMTY as much as possible next year. 1st defence of the @WCPW World Wide Web title last night. pic.twitter.com/dtlzzcpIZa — ZSJ. (@zacksabrejr) October 2, 2017

Aquí te dejamos el video:

