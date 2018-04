No tienen cómo sacársela: Aldo de Nigris a aficionado de Tigres

El ex futbolista de los Rayados de Monterrey, Aldo de Nigris tuvo una discusión a través de su cuenta de Twitter con distintos aficionados de los Tigres de la UANL.

Todo comenzó cuando de Nigris publicó la estadística de la posesión de balón que tuvo el Manchester City frente al Liverpool durante los Cuartos de Final de ida de la Champions League, hecho que no le sirvió de nada, ya que los dirigidos por Jürgen Klopp se impusieron por 3-0. "Cuando te das que tener la pelota no te garantiza nada", publicó en su cuenta de Twitter.

Cuando te das que tener la pelota no te garantiza nada ⚽️ pic.twitter.com/hgdwSkH6Nv — Aldo De Nigris (@DeNigris9) April 4, 2018

Ante el comentario publicado, un aficionado de Tigres le respondió. "Cuando te das cuenta que jugando al pelotazo tampoco te garantiza nada 10/12/17 en tu cancha y con tu gente", "Pues la última vez que jugaste un clásico Tigres te retiró… O se te olvido?", son los comentarios que se pueden leer. A lo que respondió el ex jugador de Rayados. "Eso es cuando no tienen como sacársela algunos no todos saludos".

Eso es cuando no tienen como sacársela algunos no todos saludos — Aldo De Nigris (@DeNigris9) April 4, 2018

Cuando te das cuenta que jugando al pelotazo tampoco te garantiza nada 10/12/17 en tu cancha y con tu gente — Juan Carlos Saldivar (@juancasa74) April 4, 2018

