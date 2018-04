'Kikín' Fonseca no ve útil a Rodolfo Pizarro en el Mundial

El buen momento por el que atraviesa Rodolfo Pizarro con Chivas innegable; sin embargo, el ex seleccionado nacional Francisco ‘Kikín’ Fonseca asegura que no tendrá cupo en la lista definitiva de los 23 jugadores que asistirán al Mundial de Rusia 2018, ya que el sistema de juego que utiliza Juan Carlos Osorio no permitirá lucir al elemento rojiblanco dentro del campo.

“La selección no juega por donde se desempeña Rodolfo Pizarro, ya que él juega como enganche y en su equipo él toma un papel protagónico, en Chivas los balones pasan por él, él es quien empieza los ataques, él es quien abre el juego, él quien distribuye el juego, es protagonista y se siente con una confianza tremenda. Y la selección no juega por ahí, lo que yo entiendo del sistema de la selección hasta ahora son cambios de frente y en diagonal, buscando generar el mano a mano por las bandas, entonces no ocupas al que está de enganche, por eso vimos a Pizarro ante Croacia que sí se movía de un lado para otro pero no le tocaban los balones, no va a sobresalir en esa parte, entonces más allá de que él no funcione por alguna capacidad de Pizarro, yo creo que no funciona en la selección por el sistema de juego que tienen, entonces así va a ser muy difícil que sea útil, no creo que lo vayan a llevar, porqué no sería aprovechado”, señaló.

El ex mundialista en Alemania 2006 aseguró que jóvenes como Omar Govea y Jonathan González les falta la experiencia para estar en Rusia, pese a ello, si encajan en la metodología de Juan Carlos Osorio seguro estarán en la convocatoria final. "Son cuestiones de gustos y cuestiones de elegir a un jugador que puede funcionar en tu sistema de juego, para mí hay jugadores que sí les falta experiencia como Govea, que falta experiencia como Jonathan, que a mí me gusta muchísimo, me gusta un contención como Jonathan González, pero tiene una desventaja: no está tan alto, y para esto que pide el entrenador donde el contención fijo tiene que ser alto para disputar los balones por arriba, que es muy válido y hasta cierto punto lo entiendo, yo no lo haría pero lo entiendo".

"A Osorio no le gusta Jonathan por ser bajito, entonces él opta por Diego Reyes, por un contención que es más alto, aún Jesús Molina tiene más posibilidades, pero hay que respetar la metodología de Osorio y espero que funcione para estar felices todos, pero hay jugadores que sí son jóvenes y les falta proceso como Govea. Jonathan podría aportar aunque es joven también, pero al final él va a elegir a los que crea que le son útiles en su sistema de juego”, señaló en las preguntas realizada por Publisport.

‘Kikín’ no dejó pasar la oportunidad de hablar de la mala racha por la que atraviesa Giovani dos Santos, asegurando que la convocatoria que reciben los futbolistas que no son frecuentes en sus respectivos clubes, le ha restado calidad a la selección mexicana. “Giovani no está en buen momento, esa es la realidad. Yo también lo he manifestado en distintas ocasiones qué padre, en mis tiempos no era así, en mis tiempos cada que venía una convocatoria casi casi estabas mordiéndote las uñas por estar en la lista y si no jugabas con tu club y no estabas bien, pensabas que ya valió porqué no me van a llamar, qué lástima ahora son otros tiempos que también lo entiendo que si no juegas en tu equipo ya sabes que vas a ir a la selección, entonces creo que eso le ha restado mucha competencia a la selección y mucha calidad, porqué Osorio ha optado por el si no juega no importa, le damos su plan de acondicionamiento y él está seguro en la selección. Eso no me gusta".

"Para mí el jugador que está en la selección debe de ganárselo cada partido, con sus actuaciones, cada juego. Cuesta llegar a la selección porque debes de mantener un nivel pero ahora no, y es el sistema no voy contra ninguno de los jugadores, qué bueno que le tocó a Giovani a Jonathan y a los que no están jugando regularmente en Europa. Pero bueno, si va a ir Giovani ojalá lo aproveche la circunstancias y los momentos que les tocó en la vida”. Fonseca aseguró que Alfredo Talavera debe estar sí o sí en la lista de Juan Carlos Osorio, destacando el gran nivel que continúa demostrando con el Toluca, equipo que al momento se encuentra en la cima de la tabla general de Clausura 2018, además de que consiguió estar en la Final de la Copa Mx. “Talavera es un gran portero, Talavera salió no por baja de juego sino por lesión. Talavera va a estar, por supuesto que va a estar. Es un gran arquero y también es de la confianza del entrenador”, finalizó.