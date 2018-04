Lanzador de las Grandes Ligas es ‘atacado’ por águila

James Paxton, lanzador de los Mariners Seattle, se convirtió en la presa de un águila calva, durante el juego con los Twins de Minnesota.

Durante la ceremonia del himno nacional de Estados Unidos, Paxton se quedó cerca del centro del campo, después de realizar su calentamiento, cuando el águila que sueltan en el Target Field casa de los Twins, decidió aterrizar cerca de él y después pararse sobre el brazo derecho del pitcher.

El ave duró algunos segundos sobre James para volver al campo hasta que llegó su entrenador.

Here is the Bald Eagle landing on #BigMaple James Paxton during pregame today on @ROOTSPORTS_NW as described by @AngieMentink @hyphen18 Paxton stayed calm. #Nesting pic.twitter.com/BxA2WagtzC

— Pike Parker (@PikeParker) April 5, 2018