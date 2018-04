Manuel Negrete vence a Pelé en Mejor Gol de los Mundiales

El ex jugador y seleccionado mexicano Manuel Negrete ganó el pase a cuartos de final Mejor Gol de los Mundiales, tras vencer a Pelé en la dinámica organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

La media tijera de Negrete ante Bulgaria en 1986 en la Copa del Mundo de México obtuvo más de mil 500 votos frente a más de 400 que obtuvo el brasileño por su anotación ante Suecia en 1958.

Con esta victoria, Negrete enfrentará en la ronda siguiente al holandés Dennis Bergkamp por la contienda del gol más espectacular en la Copa de Mundial de la FIFA, que realiza el organismo a través de sus redes sociales.

El resto de jugadores que conformarán los ocho competidores finales son: James Rodriguez (Colombia), Teófilo Cubillas (Perú), Giovanni van Bronckhorst (Holanda), y Ronaldinho Gaúcho (Brasil).

Además de los ganadores entre Éder Aleixo de Assis (Brasil) ante Archie Gemmill (Escocia), y Edmílson (Brasil) frente a Sócrates (Brasil).

Las contiendas para elegir a los cuatro semifinalistas estarán disponibles a través de la página oficial de Facebook de la Copa Mundial de la FIFA este viernes.

With @Cristiano getting everyone talking about spectacular, aerial efforts this week, we're throwing back to a few from #WorldCup history.

🇧🇪 @WilmotsMarc (2002)

🇧🇷 @Edmil5onOficial (2002)

🇲🇽 Manuel Negrete (1986)

🇩🇪 Klaus Fischer (1982)#TBT #ThrowbackThursday pic.twitter.com/WpVAw00ldD

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) April 5, 2018