Alpinista de 69 años amputado de ambas piernas sueña con llegar a la cima del Everest

La historia del alpinista chino Xia Boyu puede ser un cuento de amor imposible con el Everest o una de esas tramas épicas que te tienen en vilo hasta el final. Amputado de las dos piernas, intentará ascender la montaña más alta del mundo por quinta vez. A sus 70 años. el vínculo que le une con el Everest lo resiste todo: las décadas —lleva intentándolo desde 1975—; los contratiempos —en la primera expedición perdió los pies por congelaciones—; las enfermedades —tuvo después un cáncer que aumentó el tamaño de las amputaciones— y las leyes. Para conocer toda la historia pincha el link de la bio. #Everest #alpinism #alpinist #XiaBoyu #paraalpinism #paraalpinist #paraclimber #paraescalador #amputado #amputados

A post shared by Desnivel Revista Montaña (@desnivel_revista) on Apr 4, 2018 at 5:41am PDT