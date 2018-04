Cam Newton tiene accidente automovilístico

El actual mariscal de campo de las Panteras de Carolina, Cam Newton, tuvo un problema con su Ferrari. Se trata de un choque que presenció con un camión de basura cuando iba manejando en Atlanta, Georgia, por lo que una vez más se ve involucrado en un roce automovilístico.

