Expulsan a la mascota de equipo por agredir a un rival, ¡y la suspenden 90 días!

Un hecho insólito ocurrió en el futbol brasileño, ya que un miembro del equipo se fue expulsado por tratar de agredir a un jugador rival: ¡la mascota!

Boi Zebu, la mascota del Uberaba Sport de la segunda categoría del Campeonato Mineiro, se fue expulsado tras intentar cornear a un jugador del Guaraní Esporte Club.

Pero eso no fue todo, pues a demás de la tarjeta roja, Joao Vitor, quien le da vida al personaje, fue suspendido por 90 días.

"Antes del inicio del partido, expulsé del campo de juego la mascota, el señor Joao Vitor Santos Oliveira, por dar dos cabezazos a Elder Herminio David, del equipo del Guaraní, en el momento en que el equipo entraba en el campo de juego ", relató en el acta el árbitro del encuentro Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira.

No obstante, el cuadro brasileño no se preocupa, pues es Vitor quien fue sancionado y no el personaje, el cual fue inspirado en un Cebú (bovino originario de Asia), por lo que otra persona se podrá poner el disfraz en el siguiente partido.