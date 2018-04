'Chucky' Lozano hace enojar a periodista holandés

La buena actuación que ha tenido Hirving 'Chucky' Lozano con el PSV Eindhoven lo han llevado a ser titular indiscutible con el cuadro holandés; sin embargo, el mexicano no ha sido del agrado de todos, muestra de ello fueron las declaraciones del periodista deportivo, Hugo Borst quien arremetió en contra del silbante que le perdonó la amonestación por el manotazo al jugador del NAC Breda durante el partido del fin de semana pasado correspondiente a la Jornada 29.

"Lozano ha sido suspendido un par de veces y esos cobardes no quieren quemarse los dedos con el campeón,¿Vieron lo que hizo el sábado pasado? Todos lo han visto, excepto el fiscal, no me preocupa Lozano, pero siempre se trata de arbitrariedad, lo cual es incomprensible", mencionó el comentarista holandés.

Te puede interesar: Rafael Márquez tomaría la presidencia de Atlas junto a Pável Pardo

Dichas declaraciones fueron tomadas por medios locales, por lo que hubo prensa que defendió al ex futbolista del Pachuca, como Marco Timmer del portar Voetbal International, quien recalcó que es normal que Lozano tome esa actitud tras los distintos golpes que recibe partido a partido, además de destacar la pasión con la que vive cada juego el elemento azteca.

Aquí te dejamos el video de la polémica acción de 'Chucky' que no fue sancionada:

TE RECOMENDAMOS