VIDEO: Marco Fabián enciende las redes al mostrar su baile

Disfrutando este gran tema de mi hermanito @mariobautistagil que está rompiendo 🔥🔥y gran actuación de mi amiga @luludf 😉y la más bella de todas mi pareja de baile #MYA ❤️ #maldeamoreschallenge #justfun #enjoying #smile 😂🤣 #thebestmoments #dancing_is_life @delaghettoreal ⚡️#lovemusic 📷 @karlacdelamora

A post shared by Marco Fabian de la Mora (@marcofabian_10) on Apr 5, 2018 at 2:38pm PDT