Golean a Los Ángeles con Carlos Vela de titular

El club Atlanta United le propinó una goleada de escándalo por 5-0 al equipo de Los Ángeles FC, en el que milita el delantero mexicano Carlos Vela, en partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Vela participó los 90 minutos del encuentro, pero poco pudo hacer para ayudar a su equipo, en lo que fue la actuación más gris del "bombardero azteca" desde que llegó a este circuito de futbol.

“We are building a team. It’s time to be strong, to be a man, and talk face-to-face and say what happened.”

Carlos Vela after the match. pic.twitter.com/ApfPjeD2bi

— LAFC (@LAFC) April 8, 2018