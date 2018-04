Wrestlemania 34: Cartelera, dónde y a qué hora ver el evento de la WWE

El domingo 8 de abril en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans se llevará a cabo el evento más importante de la WWE, Wrestlemania 34 donde los luchadores buscarán dejar grabado su nombre en la Vitrina de los Inmortales.

La transmisión en vivo llegará por Fox Action el 8 de abril a las 4pm hora del centro de México. Sin embargo, en caso de que no cuentes con dicho canal, también podrás verlo a través del servicio en streaming de Fox, Fox Play, puedes activar tu mes de prueba y disfrutar de todos los combates sin costo, al igual que en la plataforma de WWE Network.

Para el evento estarán en juego todos los títulos de la empresa, ya sea de RAW y SmackDown Live junto con el de la división crucero. Para este año se volverá a llevar a cabo la batalla real en memoria de André El Gigante.

Y en un hecho inédito se realizará una batalla real de mujeres, donde sus principales competidoras serán Sasha Banks, Becky Lynch, Naomi, Bayley y Lana, entre otras. Ambas, junto con la corona crucero, se darán en el kickoff.

Además, los fanáticos esperan la respuesta de The Undertaker, quien fue desafiado por John Cena para pelear por primera vez entre ambos en el máximo evento de la WWE.

Quedan combates por confirmar y también por definir otras luchas del kickoff

Expect an ALL-OUT BATTLE when @BrockLesnar defends his #UniversalTitle against @WWERomanReigns THIS SUNDAY at #WrestleMania, LIVE at 7e/4p on @WWENetwork! @HeymanHustle pic.twitter.com/OknnvrDO9l

— WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 6, 2018