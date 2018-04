Futbolista agrede a Andrés Guardado en pleno partido

Andrés Guardado, actual jugador del Real Betis, fue víctima de racismo en el partido contra el Eibar, correspondiente a la jornada 31 de la liga española. El seleccionado nacional vivió un momento incómodo dentro del terreno de juego, después de que Ivan Alejo le llamara “sudaca”.

Esa palabra suele utilizarse en España de forma peyorativa para llamar así a las personas que nacieron en sudamérica, por lo que es un insulto fuerte hacia los que nacieron en el continente americano y más en esa región.

“Sudaca” dice Iván Alejo. Pudo ser tanto a Andrés Guardado como al dominicano Junior Firpo. Cualquiera de los dos escenarios está mal: ❌ @LaLiga #RealBetis #Eibar pic.twitter.com/Inik8mrqba — Blanca Rios B. (@BlancaRios_7) April 7, 2018

En duelo que culminó 2-0 a favor del cuadro verdiblanco tuvo la presencia del “Principito” durante los 90 minutos y hasta el momento no ha pronunciado nada sobre el problema que tuvo, ya que el ex jugador del PSV Eindhoven tiene una forma diferente de pronunciarse sobre esos temas.

Después de lo ocurrido ayer me gustaría pedir perdón a @AGuardado18 , a todo el mundo del fútbol , y a todo el que se haya sentido ofendido. Es algo que no debería ocurrir nunca y me avergüenzo de ello. Es un momento en el que estamos a muchas pulsaciones. No volverá a ocurrir. — Ivan Alejo (@ivanalejo7) April 8, 2018

Tras el incidente y de que las redes sociales exploran frente al futbolista, Ivan Alejo ofreció disculpas por lo ocurrido y explicó que sus palabras fueron debido al entorno que vivió en esos momentos.

"Después de lo ocurrido ayer, me gustaría pedir perdón a Andrés Guardado, a todo el mundo del futbol, y a todo aquél que se haya sentido ofendido", siguió. "Es algo que no debería ocurrir nunca y me avergüenzo de ello. Es un momento en el que estaos a muchas pulsaciones. ¡No volverá a ocurrir".

