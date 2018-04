Si supieran lo feo que es tener a un jugador como yerno: Matías Almeyda

La Chivas sufrieron una dolorosa derrota por 0-1 frente a los Tiburones Rojos del Veracruz en el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2018 de la Liga Mx, duelo en donde Matías Almeyda decidió debutar en Primera División a Benjamín Galindo, joven que cometió un error garrafal que terminó en gol del cuadro visitante y sellando la derrota del Rebaño Sagrado.

Ante ello el timonel rojiblanco afirmó que eligió a Benjamín por su manera de jugar y no por ser el novio de su hija. "Juzgar a un jugador por una jugada me parece pobre, nos hemos caracterizado con la afición por el apoyo. Tuvo una jugada desafortunada. No jugó porque sea mi yerno, es más, si supieran lo feo que es tener un yerno de jugador. Tuvo un error, pero ojalá sepa separar lo que es su vida personal con lo que es Chivas", mencionó el argentino al término del partido.

Almeyda reconoció que el Torneo prácticamente quedó perdido para Chivas, por lo que de nada sirve lamentarse. "Ya está terminado el torneo para nosotros, no hay lamentos".

