Las grandes figuras que levantaron la Copa del Mundo en México

En la cancha dos leyendas como Pelé y Diego Maradona han levantado la Copa del Mundo en tierras aztecas, pero fuera de ellas nos encontramos con otras figuras como Jorge Valdano, Dunga y Christian Karembeu; quienes agracias al tour del trofeo ha visitado México y han vuelto a tener la copa en sus manos.

El tour se ha realizado en cuatro ocasiones, contando la de este año y es la tercera vez que México recibe la visita del trofeo más deseado en el mundo del futbol.

En 2006, previo al Mundial de Alemania, la FIFA inició este proyecto junto a uno de sus socios comerciales más importantes, Coca Cola, con el fin de acercar a la afición con el premio más codiciado. En aquella ocasión la gira llegó a 29 países, pero el nuestro no estuvo entre los privilegiados.

La segunda edición fue en 2010, de cara a la Copa Mundial de Sudáfrica, y por primera vez México fue incluida entre los 84 países que formaron parte de la gira. Guadalajara Monterrey y México fueron las sedes; y Renata Pereira, vocera de la FIFA, fue quien acompañó el trofeo. “México es el país número 64 que visita la Copa. El futbol no es sólo un deporte, es pasión para los mexicanos”, declaró en aquel entonces.

Antes de Brasil 2014, México fue uno de los 90 países que recibió la copa en Monterrey y la Ciudad de México. Fue la primera vez que ex futbolistas campeones del mundo fungieron como embajadores. Carlos Caetano Bledorn, “Dunga”, campeón con Brasil en Estados Unidos 94, y Christian Karembeu, ganador con Francia en Francia 1998 nos hicieron los honores.

“Esta es una oportunidad única para que millones de personas puedan observar de cerca este maravilloso trofeo y sentir un poco de la emoción que sólo los campeones mundiales han sentido al recibirlo. Es una experiencia única”, dijo Karembeu.

Christian Karembeu y Dunga en México (2014) / Tour Trofeo Coca Cola

Además durante la ceremonia en la que Enrique Peña Nieto levantó el trofeo, estuvo presente Hugo Sánchez, quien no participó durante la conferencia y mantuvo un perfil más discreto.

Por último, el Mundial de Rusia 2018 permitió que el trofeo regresara a nuestro país por tercera vez consecutiva y ahora lo hizo con Jorge Valdano, campeón con Argentina en México 86.

“Hablar de la Copa del Mundo es hablar de lo máximo que existe en el futbol. Yo les decía en el avión a los ilustres visitantes que me pasé 30 años soñando con levantarla y me he pasado 30 años recordando el día que la levanté. O sea que la Copa del Mundo ocupa un lugar preferente en mi vida y posiblemente en la vida de cualquiera que quiera al futbol”, declaró Valdano a su llegada a Guadalajara.

Además, deseó que alguna vez México pueda vivir la experiencia de ganarse la Copa del Mundo: “Yo siempre digo que levantar la Copa del Mundo me hizo un poquito más feliz el resto de mi vida y quiero desearles que algún día México como país, tenga el honor, el orgullo, pero sobre todo la satisfacción de sentirse un poco más feliz el resto de su vida, levantando una Copa del Mundo, que ayude a todos a unirse alrededor de este extraordinario objetivo, que tiene un poder simbólico incomparable”.

La copa además de estar en Guadalajara, también visitará Monterrey, la Ciudad de México y Los Pinos.

El trofeo está hecho de oro sólido de 18 quilates, con una base de malaquita. Tiene una altura de 36.8 cm y un peso de 6.17 kilogramos y su diseño representa a dos figuras humanas sosteniendo la Tierra. La primera vez que se entregó el actual diseño fue en 1974 a Alemania. Aunque el trofeo puede ser apreciado por millones de aficionados, ´solo puede ser tocado por campeones del mundo y jefes de estado.