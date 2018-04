El periodista mexicano que evitó llegada de Memo Ochoa a la Liga Premier

Guillermo Ochoa reveló la verdadera historia de su primer acercamiento con el futbol europeo que se vio frustrado, al parecer por la intervención de un periodista mexicano, quien ventiló el día que viajó a Londres para negociar con el Fulham.

En el programa ‘Sin Derechos’ de Marca Claro, Ochoa contó parte de su frustrada llegada al futbol de la Liga Premier: “Estaba en Playa del Carmen y me hablan por teléfono: 'Oye, está el tema del Fulham, ¿te interesa? Sería a préstamo'. Sí, me interesa", explicó al portal.

El entonces guardameta del América manifestó que el técnico Manuel Lapuente lo animó a emprender la aventura en la isla, por lo que decidió marcharse para empezar las negociaciones, pero en el aeropuerto se encontró con un periodista mexicano, quien más tarde publicaría detalles del destino del portero azulcrema.

Ochoa Magaña explicó que cuando llegó a Londres varios medios mexicanos ya hablaban de su salida del América, lo que entorpeció su llegada a The Cottagers: "Fuimos a Londres y durante el transcurso del vuelo se supo el tema, que estaba viajando a Inglaterra. Cuando llegamos, se sabía la situación y se complicó bastante el tema. Después las negociaciones ya no fueron en el club, tuvieron que ser por fuera. Al final se cayó el tema porque no llegamos a un acuerdo y me tocó esperar”.

Fue el periodista Rafael Ocampo, quien funge como director de La Afición de Grupo Milenio, quien comentó acerca de su encuentro con Ochoa en el aeropuerto el 8 de diciembre del 2010.

Me tocó viajar con Memo Ochoa hoy casi de madrugada a Nueva York. Estábamos en el mismo mostrador — Rafael Ocampo (@rocampo) December 8, 2010