VIDEO: Giovani dos Santos casi no va al Mundial de Sudáfrica 2010

Giovani y Jonathan dos Santos han dado a conocer que uno de los momentos más complicados en su historia como jugadores fue la etapa previa al Mundial de Sudáfrica 2010, ya que la Javier Aguirre, entonces técnico del Tri, bajó de la lista al menor de los futbolistas, pero “Gio” fue detenido para no alejarse de las canchas y darle apoyo a su familiar.

En entrevista para ESPN, los actuales jugadores del LA Galaxy dieron a conocer que esa etapa fue de las más complejas de salir, ya que uno sí sería contemplado para asistir al certamen mundialista y el otro lo vería desde su casa.

“Yo ya me iba a ir de la concentración. A mí me dijeron que no lo hiciera, pero yo ya me iba”, fueron las palabras de Giovani, quien aseguró frustración en esos momentos, pues ambos futbolistas querían asistir a la Copa del Mundo.

Por su parte, el ex elemento del Villarreal, Jonathan, expresó su sentir tras ocho años del suceso, al dejar en claro que “estuvimos como una hora llorando en una habitación, era muy joven y al final el pasado es el pasado y yo siempre digo que el tiempo pone las cosas en su lugar y seguí trabajando y estoy feliz por lo que me ha pasado, tanto como bueno como malo”.

Jonathan subrayó también que lo ocurrido ese año haya perjudicado su relación con el “Vasco”, al contrario, en cuanto se han visto fuera y dentro de estadios se saludan bien y con respeto.

