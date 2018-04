Jugador del América quería que Chivas sea campeón, pero se arrepiente

La eliminación del América en el certamen de la Concachampions dejó la vacante de tener a un nuevo campeón del campeonato, pues Toronto eliminó en dos partidos al cuadro dirigido por Miguel Herrera con marcador global de 4-2 y se medirán al Guadalajara en la Final.

William da Silva, mediocampista del conjunto azulcrema, habló para ESPN sobre el resultado que dejaron ambos embates y aseguró que por el bien del balompié mexicano sería bueno que Chivas obtenga el trofeo, pero él está con el club que los eliminó.

“Me daría mucho gusto si ganáramos nosotros, el que levante la copa por el país, quizá Chivas por todo lo que representa México. No es algo que vaya a decir que me encantaría que gane Chivas. Echo porras a Toronto porque ha hecho bien las cosas. Si gana Toronto vamos a saber que de verdad fue un rival complicado y en su cancha jugó bien y en su cancha hizo las cosas bien. Yo voy por Toronto”, aseguró.

Por su parte, para el brasileño, no entregarle una estrella más a la institución sería algo serio, pues asevera que llegar a la Liguilla con los capitalinos no serviría de nada si no se le entregan las herramientas adecuadas al entrenador y a los jugadores, pues hay mucha exigencia dentro del plantel.

“Desde cuando llegué, sentí la presión. Te dan toda la estructura para que levantes el título. Nosotros sabemos que calificar o llegar a semifinales, no sirve, aquí tienes que levantar la copa. Hay que levantar la cara. Queremos levantar la copa de la liga y estamos trabajando para eso”, sentenció el sudamericano.

