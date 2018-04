Patty López: El antes y después de la bella conductora de TV Azteca

ANTES Y DESPUÉS 2014: estaba traumada con el peso, me pesaba diario, me traumaba si subía y me sentía gorda 😳 (ahora me doy cuenta lo flaquita que estaba, que coraje haber sufrido tanto y no sentirme cómoda cuando estaba todo menos gorda) 😢 Hacía cardio en exceso, dietas extremas en la que dejaba de comer carbohidratos y me mareaba horrible.. #poorPatito 🙈 2016: empecé el proceso de aceptar mi cuerpo, de cambiar mis hábitos en lugar de hacer dietas extremas, dejé de lado el tema de peso y me enfoqué por primera vez en el porcentaje de grasa y en hacer el ejercicio que me gusta comiendo sanamente 2017: me empezó a valer completamente el peso, de hecho no me peso a menos que vaya al Nutriologo, me di cuenta que el peso es relativo y definitivamente no es lo más importante. Prefiero tener músculo y pesar más 💪🏼 2018… próximamente 🙊 Este año definí mis objetivos y estoy haciendo entrenamiento y alimentación especializada para conseguirlos, me encanta mi cuerpo y trabajar en el 💜 . Ninguna de las fotos está mal, cada momento tuvo algo especial y en todas creo que me veo linda.. lo que ha cambiado es mi proceso y sobre todo mi percepción de mi misma, cada día qué pasa me acepto, me respeto y me quiero más, eso es lo más importante! Yo creo que no hay nada más sexy que aceptarse y amarse a uno mismo 🤗💜

