Carlos Vela aparece en el once inicial de la MLS

Carlos Vela, actual jugador de Los Ángeles, ha sido pieza fundamental del conjunto estadounidense después de anotar en varias ocasiones tremendos golazos cuando está dentro del terreno de juego y fue considerado en la oncena titular de la MLS.

El seleccionado nacional ha demostrado ser un jugador de categoría con sus nuevos colores, ya que frente al Vancouver, correspondiente a la jornada 7 del certamen estadounidense, el azteca metió una joya de gol, que dejó parado hasta el portero oponente.

Say hello to the Week 7 Team of the Week: https://t.co/0rZaTHYZbx // @Audi pic.twitter.com/jPmkiXENVG

— Major League Soccer (@MLS) April 16, 2018